La leggenda di Beowulf, Ray Winstone: "Recitare in tuta aderente davanti ad Angelina Jolie è dura" (Di sabato 5 settembre 2020) Il mestiere dell'attore può essere molto duro come dimostra Ray Winstone che ha incontrato difficoltà inaspettate durante le riprese di La leggenda di Beowulf, con Angelina Jolie. Anche un eroe come Beowulf può vivere attimi di imbarazzo: Ray Winstone ha raccontato che durante le riprese de La leggenda di Beowulf non è stato facile mantenere la concentrazione mentre indossava abitini attillati e aveva di fronte Angelina Jolie. La leggenda di Beowulf è stato diretto nel 2007 da Robert Zemeckis ed è basato sul primo grande (e incompiuto) poema in ... Leggi su movieplayer

