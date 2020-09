Irpinia, nuovo maxi-focolaio: 185 persone in isolamento. Sospesi spettacoli e manifestazioni (Di sabato 5 settembre 2020) nuovo focolaio in Campania. E’ ancora l’Irpinia, come durante la seconda ondata, a preoccupare le aturotià sanitarie. A Mercogliano si registrano ben 21 positivi e 185 persone sono in isolamento. A creare il cluster, secondo la prima ipotesi, è un “superdiffusore” probabilmente rientrato dalle vacanze. Mercogliano, focolaio di coronavirus: 21 contagiati e 185 in isolamento … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

