Coronavirus, in piazza a Roma migliaia di No Mask. Speranza: “Piazza di negazionisti fa rabbrividire” (Di sabato 5 settembre 2020) Ansa parla di “alcune decine di manifestanti”, ma le immagini mostrano una quantità di manifestanti decisamente più imponente di alcune decine (ad occhio, parleremmo di alcune migliaia). Si definiscono No Mask, ma sono semplicemente i negazionisti del Coronavirus. Sono scesi in piazza a Roma, da Circo Massimo a Bocca della Verità – sfilando dietro una … L'articolo Coronavirus, in piazza a Roma migliaia di No Mask. Speranza: “piazza di negazionisti fa rabbrividire” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

virginiaraggi : Domani a Roma scenderanno in piazza degli irresponsabili. Negare diffusione del coronavirus è sfregio a migliaia di… - TizianaFerrario : Era il 13 agosto.#Zangrillo diffondeva confusione.Lo direbbe ancora dr.Zangrillo?Si è chiesto se le sue parole abbi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, domani in piazza a Roma negazionisti e no mask, attese duemila persone #ANSA - NincoSud : RT @TizianaFerrario: Era il 13 agosto.#Zangrillo diffondeva confusione.Lo direbbe ancora dr.Zangrillo?Si è chiesto se le sue parole abbiano… - GiusPecoraro : RT @fanpage: #5settembre #Negazionisti del #cvodi19 in piazza a #Roma. Le immagini -