Casi di Legionella a Busto Arsizio: “Situazione sotto controllo, nessuno in pericolo di vita” (Di sabato 5 settembre 2020) “La situazione è sotto controllo“: è quanto ha affermato il sindaco di Busto Arsizio (Varese) Emanuele Antonelli in riferimento alla conferma di alcuni Casi di Legionella. Antonelli ha spiegato: “Dovrebbero esserci 15 Casi, tutti sotto osservazione. Non dovrebbero esserci persone in pericolo di vita. Si tratta di 11 uomini e 4 donne di età compresa tra i 56 e i 92 anni“. Ieri è stato registrato anche un decesso che, però, secondo in primo cittadino, “non è attribuibile con certezza alla Legionella trattandosi di un paziente pluripatologico e anziano“. “Stiamo facendo tutti gli accertamenti del caso“. “Sto seguendo con ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Legionella: 16 casi a Busto Arsizio, 1 morto #ANSA - LaStampa : Già fatti i primi prelievi delle acque nelle abitazioni e il controllo dell’acquedotto e delle torri di raffreddame… - repubblica : Un morto e sedici casi di legionella a Busto Arsizio: accertamenti igienico-sanitari in corso - GiovanniBussett : RT @rep_milano: Un morto e sedici casi di legionella a Busto Arsizio: accertamenti igienico-sanitari in corso - robellardi : RT @petunianelsole: Sono stati accertati nelle scorse ore 16 casi di legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese, e una delle person… -