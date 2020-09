Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele per il Covid (Di venerdì 4 settembre 2020) L’ex premier Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus e oggi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano: lieve aggravamento. Non è in terapia intensiva Leggi su corriere

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteosalvinimi : Auguri di pronta guarigione e un abbraccio affettuoso all'amico Silvio Berlusconi. - gnu4545 : #4settembre #Coronavirus, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di #Zangrillo per accertamenti. #Covid_19 - _SiGonfiaLaRete : Il #Napoli incoraggia #Berlusconi: 'Forza Silvio, ti aspettiamo allo stadio!' -