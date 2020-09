Quei tuoi insopportabili difetti che ho imparato ad amare più di ogni cosa (Di venerdì 4 settembre 2020) Ho imparato ad amare, mi hai insegnato ad amarti e l’ho fatto nel modo più inaspettato possibile. È successo proprio quando avevo chiuso a chiave tutte le strade che portavano lì, nel mio cuore, perché semplicemente avevo smesso di credere in quello che è il sentimento più potente del mondo. “Non fa per me”, mi ripetevo ogni notte sola nel mio letto, concedendomi solo qualche incontro fugace perché si sa, la solitudine sa essere davvero una cattiva compagnia a volte. Il principe azzurro e tutto quello che riguardava il lieto fine, invece, lo avevo relegato ai film romantici e a qualche romanzo che ancora mi concedevo. Ma l’amore, quello vero, no, non faceva più per me. E poi sei arrivato tu. Ho visto il tuo riflesso in una vetrina di un negozio, lo stesso ... Leggi su dilei

vero4lau : A volte mi succede di sentire una canzone alla radio e di pensare a te. Questa canzone mi ha fatto ricordare i tuoi… - claudiogilberti : Ci sono gesti che richiedono estrema fiducia nei tuoi confronti da parte di chi li riceve, però sono quei gesti che… - Federicag2000 : @aboutriki il king è tornato, quei primi posti sono sempre stati tuoi?? - smileofGianluca : @Drakesmad_ Se hai la patente e hai paura a guidare in autostrada e in superstrada, automaticamente ti sentirai in… - ColtonvvH : @LuckyBSmith_Rf Le solite farfalle che una persona sente nello stomaco non sono nulla rispetto a quello che provo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Quei tuoi I tuoi clienti sono aziende e professionisti? Ecco come trovarne di nuovi con il web Ticinonline Patrick Leonard: lavorate intelligente, non duro, è la prima regola

A marzo sono andato a Rio con un gruppo di amici per il Millions in Sud America. Ho fatto solo uno o due viaggi di poker negli ultimi 12-18 mesi, ho cercato solo di concentrarmi sul miglioramento come ...

Il Buongiorno rap di Gigi D’Alessio: “Il pop suona vecchio di 30 anni, io mi rivedo nei rapper”

Per la generazione che negli anni '90 spopolava nella musica leggera è un periodo non semplice: "Alcuni dei nostri album suonano come se fossero usciti 30 anni fa, è difficile stare al passo con la mu ...

A marzo sono andato a Rio con un gruppo di amici per il Millions in Sud America. Ho fatto solo uno o due viaggi di poker negli ultimi 12-18 mesi, ho cercato solo di concentrarmi sul miglioramento come ...Per la generazione che negli anni '90 spopolava nella musica leggera è un periodo non semplice: "Alcuni dei nostri album suonano come se fossero usciti 30 anni fa, è difficile stare al passo con la mu ...