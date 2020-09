Da PPD ad Alleanza del Centro (Di venerdì 4 settembre 2020) La nuova denominazione a livello nazionale sarà sottoposta ai membri tramite una votazione interna. Leggi su media.tio.ch

RSInews : Da PPD a 'Alleanza del Centro' Questa la proposta dell'ufficio presidenziale per il nuovo nome del partito: voterà… - CdT_Online : Die Mitte in tedesco, Le Centre in francese e Allianza del Center in romancio: la scelta sarà votata dai membri del… -

Ultime Notizie dalla rete : PPD Alleanza Da PPD a "Alleanza del Centro" RSI.ch Informazione La direzione del Ppd vuole cambiare nome al partito

Verrà svelato domani, assieme al logo rinnovato. Ma sarà la ‘base’ ad avere l’ultima parola. Il responso a fine ottobre. Berna – La direzione del PPD svelerà domani ai media, convocati a Berna per il ...

Sondaggio Plr, le domande per tracciare il proprio futuro

Dalla congiunzione col Ppd alle priorità da darsi e alle speranze per il futuro: i quesiti di gfs.bern in arrivo alla base liberale radicale ticinese Quarantuno domande. Diciotto pagine, di cui ‘laReg ...

Verrà svelato domani, assieme al logo rinnovato. Ma sarà la ‘base’ ad avere l’ultima parola. Il responso a fine ottobre. Berna – La direzione del PPD svelerà domani ai media, convocati a Berna per il ...Dalla congiunzione col Ppd alle priorità da darsi e alle speranze per il futuro: i quesiti di gfs.bern in arrivo alla base liberale radicale ticinese Quarantuno domande. Diciotto pagine, di cui ‘laReg ...