Juventus in rosso, è il terzo anno consecutivo: buco da 69 mln (Di giovedì 3 settembre 2020) Juventus in rosso, la famosissima squadra di calcio di Torino ha da poco chiuso l’anno fiscale e ancora una volta ci sono brutte notizie per quanto riguarda il bilancio. La Juventus è una delle squadra italiane più vincenti e più forti. Da quasi un decennio i bianconeri vincono lo scudetto, continuando a mantenere il primato … L'articolo Juventus in rosso, è il terzo anno consecutivo: buco da 69 mln proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MarisciaFox : RT @CalcioFinanza: Bilancio #Juventus: in base alla semestrale #Exor il club chiuderà in rosso di 69 milioni l'esercizio 2019-2020 https:/… - danKorpiklaani : RT @Gazzetta_it: #Juve pesante rosso nel bilancio 2019-20: verso una perdita da -69 milioni - bernabeieliseo : RT @CalcioFinanza: Bilancio #Juventus: in base alla semestrale #Exor il club chiuderà in rosso di 69 milioni l'esercizio 2019-2020 https:/… - EternoRN93 : RT @CalcioFinanza: Bilancio #Juventus: in base alla semestrale #Exor il club chiuderà in rosso di 69 milioni l'esercizio 2019-2020 https:/… - PinoSa54 : RT @CalcioFinanza: Bilancio #Juventus: in base alla semestrale #Exor il club chiuderà in rosso di 69 milioni l'esercizio 2019-2020 https:/… -