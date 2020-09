Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di giovedì 3 settembre 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. I voti degli elettori in questo inizio di agosto raccontano un calo dei partiti di governo, Pd e M5S. Si ferma anche la corsa di Fratelli d'Italia. Cresce invece la Lega di Salvini che ritrova consensi dopo settimane di difficoltà.Interessante anche i risultati di un sondaggio Winpoll Cise sulle prossime elezioni regionali. Il centrodestra è in forte vantaggio in Veneto (Zaia al 78%), Liguria (Toti al 60%) e nelle Marche (Acquaroli al 52%) ed è avanti anche in Puglia di soli 4 punti. Al centrosinistra sicura la Campania con De Luca vicino al 60%.Molto incerta la questione in Toscana, regione chiave, da sempre "rossa". L'ultimo ... Leggi su panorama

