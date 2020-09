Germania Spagna streaming e tv: dove vedere la partita della Nations League (Di giovedì 3 settembre 2020) Germania Spagna streaming e tv: dove vedere la partita della Uefa Nations League Germania Spagna streaming TV – Stasera, giovedì 3 settembre 2019, alle ore 20,45 Germania e Spagna si sfidano allo stadio Mercedes-Benz Arena di Stoccarda, a porte chiuse, gara valida per la Nations League, chiamata anche Lega delle nazioni, torneo calcistico con cadenza biennale tra le nazionali affiliate alla Uefa introdotto per “sostituire” le amichevoli. La squadra di Joachim Löw e quella di Luis Enrique, sono a caccia di conferme e torneranno a sfidarsi dopo l’amichevole del 2018 che finì in ... Leggi su tpi

MattTMagistelli : @YXcoSOfX6saSDbu @RadioSavana se invece di REGALARE il porto di Alessandropoli agli USA iniziate a fare politica pe… - LaStampa : Calcio in tv: Germania-Spagna - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #NationsLeague: 4 big-match in chiaro, stasera #GermaniaSpagna su ITALIA 1 alle 20.45. Sulle reti Mediaset anche Portog… - pasqualetaranti : RT @Sport_Mediaset: #NationsLeague: 4 big-match in chiaro, stasera #GermaniaSpagna su ITALIA 1 alle 20.45. Sulle reti Mediaset anche Portog… - LaStampa : Appuntamento con la Nations League da giovedì 3 a martedì 8 settembre sulle reti Mediaset. -