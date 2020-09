Confindustria Benevento sigla un Protocollo con la Crocerossa (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Confindustria Benevento e Croce Rossa Italiana- (Comitato di Benevento) hanno siglato ieri un Protocollo volto a rafforzare la rete collaborativa Istituzionale per garantire l’inclusione sociale dei senza dimora. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Housing First promosso dal Comune di Benevento in qualità di capofila nell’ambito Territoriale B1 a valere su risorse del Fondo sociale Europeo e del PO FEAD, la cui attuazione è affidata alla Croce Rossa. Il progetto prevede la presenza di una unità mobile che vigila sulla presenza dei senza dimora e offre loro un riparo. Per tale progetto sono stati messi a disposizione tre appartamenti destinati a poter ospitare ... Leggi su anteprima24

Alfredo Picariello – E’ tra i primi ad arrivare all’Abbazia del Goleto. Ciriaco De Mita è il sindaco di Nusco e la joint venture Sai – Schlote Automotive Italia – realizzerà il proprio stabilimento ne ...

Il Benevento scalda i motori per la prossima stagione calcistica in Serie A. Mentre la squadra, guidata da mister Inzaghi, prosegue la preparazione nel ritiro di Seefeld in Tirol, la società gialloros ...

