3 settembre 1989, Gaetano Scirea muore in un incidente stradale in Polonia (Di giovedì 3 settembre 2020) Gaetano Scirea moriva il 3 settembre 1989 in Polonia, dove era stato per visionare gli avversari europei della Juventus. Aveva appena 36 anni. Era il 3 settembre 1989 e Gaetano Scirea stava raggiungendo l’aeroporto di Varsavia per prendere l’aereo che lo avrebbe riportato a Torino in serata. Vice-allenatore della Juventus L’ex capitano bianconero si era ritirato nel 1988 rimanendo nel mondo Juventus, in qualità di vice-allenatore di Dino Zoff, suo grande compagno anche in Nazionale. Nell’estate ’89 gli era stata offerta la panchina della Reggina, in Serie B, ma alla fine Scirea aveva deciso di rimanere alla Vecchia Signora. Gaetano ... Leggi su newsmondo

