Via alla stagione dei nubifragi e del pericolo meteo crescente (Di mercoledì 2 settembre 2020) Settembre è arrivato. Il primo giorno del mese, cioè ieri, è iniziato l’Autunno. Lo dice la convenzione internazionale, ma pensandoci bene lo dicono persino le condizioni meteo italiane, quanto meno per le temperature che sono repentinamente crollate. Il peggioramento di fine agosto ha portato non pochi temporali un po’ su tutte le regioni e fenomeni violenti. Sapete qual è la differenza sostanziale rispetto ai mesi scorsi? Ora le perturbazioni riescono a spingersi più a sud, chiaro segno di cambio stagionale. L’anticiclone proverà a riconquistare l’Italia ed il Mediterraneo, regalando sprazzi di clima estivo. Qualcosa però ormai si è rotto, la grande canicola difficilmente potrà tornare. Statistiche alla mano possiamo dirvi che a Settembre iniziano a ... Leggi su meteogiornale

AzzolinaLucia : Oggi ho visitato a Roma, insieme alla sindaca @virginiaraggi, una delle sedi dell'Istituto comprensivo 'Via Anagni'… - FiorellaMannoia : Brava gente. Caporalato alla Straberry di Milano, i migranti sfruttati nei campi di fragole: 'Non potevamo bere'… - ItaliaViva : Regionali, Toscana, @matteorenzi a Pisa: 'Da qui diamo il via alla startup della politica' - ArrigoFu : @Raiolumma @SoloMilan68 Nel calcio moderno decidono tutto i giocatori, tu puoi avere anche un contratto di ferro ma… - negroni_thomas : @danielamartani ... Probabilmente si sono rotti le palle di veder associato il tuo nome alla loro radio... Che per… -

Ultime Notizie dalla rete : Via alla Via alla rivoluzione, trampolino di lancio per tornare a sentire il profumo di serie D Il Tirreno LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: Nizzolo vuole regalare una vittoria all’Italia

Oggi ha spazzato via ogni dubbio sulle sue condizioni ... Ora una breve discesa, poi un falsopiano che porterà alla salita finale, Orcieres-Merlette: 7,1 km al 6,7% di pendenza media. 17.07 Neilands ...

Ponte San Michele, rocciatori in azione Rush finale per la riapertura ai treni

Calusco d’Adda, al lavoro per completare i lavori e consentire il via ai treni dal 14 settembre, a due anni esatti dallo stop. Gli ultimi ritocchi, dopo il ripristino della circolazione. È conto alla ...

Oggi ha spazzato via ogni dubbio sulle sue condizioni ... Ora una breve discesa, poi un falsopiano che porterà alla salita finale, Orcieres-Merlette: 7,1 km al 6,7% di pendenza media. 17.07 Neilands ...Calusco d’Adda, al lavoro per completare i lavori e consentire il via ai treni dal 14 settembre, a due anni esatti dallo stop. Gli ultimi ritocchi, dopo il ripristino della circolazione. È conto alla ...