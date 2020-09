Tennis, Sinner torna a casa: l'infortunio non è grave, presto di nuovo in campo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: # Sinner torna a casa: l’infortunio non è grave, presto di nuovo in campo - Gazzetta_it : # Sinner torna a casa: l’infortunio non è grave, presto di nuovo in campo - panduro86 : RT @ilTeoLugarini: Io sto ancora aspettando che Sinner perda un incontro di tennis a causa di un errore imperdonabile: - VittoGalbiaz : RT @ilTeoLugarini: Io sto ancora aspettando che Sinner perda un incontro di tennis a causa di un errore imperdonabile: - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #tennis #usopen Gli italiani: #Sinner cede al quinto set, bene #Berrettini e #Caruso -