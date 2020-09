Philippe Daverio morto, Vittorio Sgarbi: “Io e lui come fratelli in un mondo di lupi” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “La critica d’arte aveva linguaggi indecifrabili e lontani ma Daverio ha avuto questo ruolo di grande narratore, portando l’arte al popolo ed è stato sicuramente il suo tratto più riconoscibile. Siamo stati come fratelli in un mondo di lupi, entrambi abbiamo fatto attività politica ma senza che questa diventasse politica dell’arte. Lui non faceva il politico ma era molto più politico di noi”. Vittorio Sgarbi ricorda così, all’Adnkronos, Philippe Daverio, lo storico dell’arte scomparso a Milano all’età di 70 anni. Più che fratelli, Sgarbi e Daverio si conoscevano da oltre 40 anni. “Io l’ho ... Leggi su ilfattoquotidiano

