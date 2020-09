Milan, ecco Brahim Diaz: “Sono molto felice di essere qui” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo il rinnovo di Zlatan IBrahimovic e la chiusura dell’affare Tonali, il Milan accoglie Brahim Diaz, esterno d’attacco proveniente dal Real Madrid in prestito. L’attaccante spagnolo classe 1999 è sbarcato questa mattina a Malpensa con un leggero anticipo rispetto al programma delle 10.50. Ora per il giocatore è previsto il tampone, le visite mediche e poi la firma sul contratto. “Sono molto felice di essere qui, forza Milan sempre, claro que si”, le sue prime dichiarazioni riportate da Sky Sport. Leggi su sportface

