La fine delle bandiere. Il caso Messi e i suoi fratelli nel mondo calcistico (e non solo) (Di mercoledì 2 settembre 2020) È la news calcistica dell’anno, una delle più clamorose di sempre, che i calciofili di tutto il mondo stanno seguendo giorno per giorno in attesa degli imprevedibili sviluppi: Messi ha comunicato al Barcellona di voler andare via. Dopo 20 anni di militanza, di cui più di 15 in prima squadra, e dopo essere diventato una leggenda del club. Dopo più di 700 presenze e più di 600 gol segnati, che lo rendono il miglior marcatore della storia del Barça nonché uno dei migliori della storia. Una decisione assolutamente impronosticabile, arrivata proprio nel mezzo di una tempesta in casa blaugrana in seguito alla batosta subita dal Bayern Monaco in Champions League. Dalla Catalogna i quadri dirigenziali spingono per convincerlo a restare, mentre gli oppositori del presidente Bartomeu chiedono ... Leggi su newsagent

Ultime Notizie dalla rete : fine delle Le ultime esplosioni prima della fine dell’universo National Geographic Italia Scuole aperte il 14 e chiuse il 18 per le elezioni: i medici "Ritardarle di 10 giorni sarebbe importantissmo"

10 giorni in più possono divenire cruciali per una buona organizzazione della ripresa scolastica in Liguria, nel rispetto dei ‘paletti’ imposti dalla ‘Linee guida’ dell'Istituto Superiore di Sanità. D ...

In Giappone finisce l’era controversa di Shinzo Abe

Il primo ministro più longevo della storia del Giappone, Shinzo Abe, 65 anni, ha annunciato le sue dimissioni il 28 agosto. Riferendosi ai suoi problemi di salute ha dichiarato nel corso di una confer ...

