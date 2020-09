Harder al Chelsea: è l’acquisto più caro del calcio femminile (Di mercoledì 2 settembre 2020) Pernille Harder Chelsea – Il Chelsea ha ufficializzato l’acquisto di Pernille Harder dal Wolfsburg. L’attaccante danese ha firmato per tre stagioni con la squadra femminile dei blues, lasciando il club tedesco con il quale la Harder ha disputato l’ultima finale di Champions League, vinta però dalle rivali del Lione per 3 a 1. La ventisettenne … L'articolo Harder al Chelsea: è l’acquisto più caro del calcio femminile è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

xhostia_puta : mi rode un po' il culo questo assolutamente sì perché il chelsea non è una squadra che aveva bisogno di p but le au… - zazoomblog : Calcio femminile il Chelsea firma un trasferimento record: Harder pagata 350.000 euro - #Calcio #femminile #Chelsea… - zazoomblog : Calcio femminile il Chelsea firma un trasferimento record: Harder pagata 350.000 euro - #Calcio #femminile… - sportface2016 : #Chelsea femminile, #Harder acquistata dal Wolfsburg per 350.000 euro: è il trasferimento più costoso di sempre tra… - pinksoccer024 : #Calciomercato - @PernilleMHarder è ufficialmente una giocatrice del @ChelseaFCW -

Ultime Notizie dalla rete : Harder Chelsea Wolfsburg, Pernille Harder e un'ultima senza acuti. Il suo futuro sarà al Chelsea TUTTO mercato WEB Londra, 23:58

Il Chelsea ha annunciato l'acquisto dell'attaccante danese Pernille Harder che ha firmato per tre stagioni, che lascerà i tedeschi del Wolfsburg, attuale seconda classificata europea, per diventare la ...

Calcio femminile, il Chelsea firma un trasferimento record: Harder pagata 350.000 euro

Il Chelsea, il Wolfsburg e Pernille Harder entrano nella storia. L’attaccante danese ha firmato per tre stagioni con i blues al femminile e lascerà il Wolfsburg, finalista perdente in Champions League ...

Il Chelsea ha annunciato l'acquisto dell'attaccante danese Pernille Harder che ha firmato per tre stagioni, che lascerà i tedeschi del Wolfsburg, attuale seconda classificata europea, per diventare la ...Il Chelsea, il Wolfsburg e Pernille Harder entrano nella storia. L’attaccante danese ha firmato per tre stagioni con i blues al femminile e lascerà il Wolfsburg, finalista perdente in Champions League ...