Apice, positiva al Coronavirus una 38enne di ritorno dall’Ucraina (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo caso di Coronavirus ad Apice. Ad annunciarlo, tramite i social, è il sindaco del comune sannita Angelo Pepe. positiva è una 38enne ucraina, da poco di ritorno, ora in isolamento domiciliare insieme al resto della famiglia. Di seguito, l’annuncio di Pepe: “Non avrei mai voluto ritrovarmi a riprendere questi annunci, mio malgrado, purtroppo, ho il dovere di informare la cittadinanza, L’ASL di Benevento, Dipartimento di prevenzione con nota prot. Emerg. n 28 alle ore 19,30 del 2 settembre ha comunicato che: una cittadina trentottenne di ritorno dall’Ucraina e residente nel nostro Comune a seguito del tampone nasofaringeo per la ricerca del nuovo Coronavirus ha dato esito positivo. Dovrà ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Apice positiva

LabTV

CONEGLIANO – Il Covid-19 ha imposto norme molto severe sull’accesso agli ospedali e quando si è giunti all’apice della pandemia molti hanno lamentato lo strazio di dover lasciare i propri anziani da..A livello planetario la pandemia da Coronavirus sta raggiungendo il suo apice e, come in una cronaca medievale, il mondo globalizzato del XXI secolo non sembra sfuggire alle antiche regole delle epide ...