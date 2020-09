Alba Parietti risponde agli attacchi di Eleonora Brigliadori (Di mercoledì 2 settembre 2020) Lite sui social tra Alba Parietti ed Eleonora Brigliadori, il tutto inizia quando la Parietti si lamenta della mancanza dei tamponi all’aeroporto di Malpensa al suo rientro dalle vacanze da Ibiza. La Briagliadori pur senza nominarla, pubblica su “Instagram” uno sfogo contro il profilo della Parietti: “Ecco quando la chirurgia estetica ha già finito di danneggiare il cervello quello che succede… Pur di finire su un giornaletto che starebbe bene solo al cesso dove si compie la sua vera funzione… Ma c’è qualcuno già danneggiato cerebralmente e si veste da ruolo di relatore o delatrice… Delle bufale…!!! Invocando lo scandalismo più bieco che si possa immaginare… Ma ... Leggi su people24.myblog

afrancescoz : @MenorraPiccicud @Superetero Nemmeno Alba Parietti - gnustefani : Francesco Oppini non essendo famoso per niente se non per essere il figlio di Alba Parietti (ho googlato) troverann… - Tartaruga9731 : RT @Tartaruga9731: 11. Francesco Oppini figlio della tuttologa Alba Parietti, grande esperto di calcio, se girate per sbaglio sul 14 lo tro… - Tartaruga9731 : 11. Francesco Oppini figlio della tuttologa Alba Parietti, grande esperto di calcio, se girate per sbaglio sul 14 l… - Milton_Keynes1 : @ildelfinogiulio Mamma mia, chi crede di essere, Alba Parietti a 20 anni sullo sgabello? -