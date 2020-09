Roma, Kolarov all'Inter: il serbo va da Conte (Di martedì 1 settembre 2020) MILANO - Ormai manca solo l'ufficialità ma Kolarov sarà un giocatore dell' Inter per la stagione 2020-2021. I nerazzurri, infatti, hanno chiuso la trattativa con la Roma per l'arrivo del laterale ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, è fatta per l'arrivo di Kolarov dalla Roma Contratto di un anno con opzione per il secondo… - AlfredoPedulla : #Kolarov-#Inter: indennizzo #Roma tra 1,2 e 1,5 milioni - DiMarzio : #Calciomercato, #ASRoma | L'#Inter punta #Kolarov, c'è l'ok del calciatore - stirone99 : RT @asrsupporter: Pare che nella trattativa per Kolarov la Roma abbia chiesto all'Inter l'inserimento di un giovane nella trattativa. I di… - DomenicoColand2 : RT @asrsupporter: Pare che nella trattativa per Kolarov la Roma abbia chiesto all'Inter l'inserimento di un giovane nella trattativa. I di… -