Richiamo pubblico di Barilla a Lega e Salvini per il post su Ringo, ma ancora non viene rimosso (Di martedì 1 settembre 2020) Nuovo capitolo a proposito della vicenda che vede protagonisti da un lato Barilla con il suo prodotto Ringo, dall’altro la Lega ed in modo più o meno indiretto Matteo Salvini. Colpa della vicenda che ha preso una brutta piega per il Carroccio nella giornata di ieri, come vi abbiamo riportato attraverso un articolo pubblicato nella giornata di ieri. L’azienda, infatti, aveva già fatto sapere a Repubblica di non aver mai concesso l’autorizzazione a schieramenti politici, a proposito dell’utilizzo del proprio brand per iniziative social. Il nuovo capitolo della disputa tra Barilla e Ringo contro Lega e Salvini Un ulteriore risvolto su questa storia è arrivato nelle ultime ore, visto che la presa di posizione da ... Leggi su bufale

