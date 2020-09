Referendum costituzionale: Sì o No. Come si vota (Di martedì 1 settembre 2020) Referendum costituzionale: Sì o No. Come si vota – Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 gli italiani saranno chiamati a esprimersi con il proprio voto su un Referendum costituzionale che ha Come oggetto la riduzione del numero dei parlamentari. Il testo del quesito che troveremo sulla scheda elettorale sarà il seguente: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?». Sotto il quesito ci saranno due riquadri: uno con scritto Sì, per approvare la riforma, e uno ... Leggi su romadailynews

