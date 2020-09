Nainggolan, il Cagliari spera in un nuovo prestito: inizia la trattativa (Di martedì 1 settembre 2020) Radja Nainggolan vorrebbe continuare con il Cagliari e il club spera in un nuovo prestito. La trattativa si è già aperta. Le ultime Dalla giornata odierna Radja Nainggolan è nuovamente un giocatore dell’Inter. Dopo aver concluso il suo prestito al Cagliari, il centrocampista è pronto a tornare a Milano, ma il suo futuro potrebbe riservare ancora delle sorprese. Il belga, infatti, sarebbe bel felice di continuare con la squadra rossoblù, nella quale tra l’altro ora c’è un tecnico al quale è molto legato, Di Francesco. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Cagliari vorrebbe un altro anno in prestito Nainggolan. Nella ... Leggi su calcionews24

