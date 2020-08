Tiziano Ferro dopo Beau arriva Jack: un amico ritrovato (Di lunedì 31 agosto 2020) La morte del cane di Tiziano Ferro, Beau, ha coinvolto fans e followers del cantante intenti a seguire le vicende dell’animale documentate via social dall’artista. Dall’accertata patologia all’operazione e all’annuncio del decesso Ferro ha tenuto alta l’attenzione sulla vicenda cercando di sensibilizzare il pubblico all’adozione di animali più adulti e abbandonati nei canili. Il feeling e l’affetto di Tiziano Ferro per Beau era decisamente unico e esclusivo ma l’artista dopo un primo momento di sconforto non si è lasciato andare e oggi ha deciso d’adottare un altro cane Jack di 8 anni che ha convissuto con Beau per un periodo al canile. Una ... Leggi su quotidianpost

