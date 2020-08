Stop all'istruzione per quasi 1,6 miliardi di studenti causa Covid (Di lunedì 31 agosto 2020) La chiusura delle scuole in piena emergenza «è stata vitale» ma ora lo è altrettanto una riapertura in «modo sicuro» Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Stop all Meteo, stop all'estate: quanto dura? Adnkronos Oms: con Covid stop scuola per 1,6 miliardi studenti

Il coronavirus "ha creato la più grande interruzione dei sistemi educativi nella storia, colpendo quasi 1,6 miliardi di studenti in più di 190 Paesi". A dirlo il direttore regionale per l'Europa dell' ...

Covid, Speranza: «Pianificare lezioni online in caso di chiusure temporanee». Allarme Oms: con pandemia stop scuola per 1,2 miliardi

