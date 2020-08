Lazio, Patric: «Ultimo anno il migliore della mia carriera» (Di lunedì 31 agosto 2020) Il difensore della Lazio ha parlato della stagione passata e futura dei biancocelesti Il difensore della Lazio Patric, ai microfoni della radio ufficiale del club, ha parlato della stagione passata e futuro dei biancocelesti. Lazio – «Sono contento di essere qui in ritiro. L’Ultimo anno è stato il migliore della mia carriera, adesso siamo in Champions League e dovremo dare tutto per fare una grande competizione. Ho un carattere forte, cerco di usarlo per essere positivo ed aiutare i miei compagni e caricare la squadra. Continuiamo così perché stiamo lavorando bene. Rispetto al passato ci conosciamo a ... Leggi su calcionews24

OfficialSSLazio : #Patric a #LSC: 'Alla Lazio mi sento a casa, lavoro duramente per questa maglia' ?? - laziofans : Patric: “Quest’anno ho disputato la mia migliore stagione, voglio aiutare la squadra”: Al termine della seduta matt… - Eroubriaca : RT @laziocrazia: Esistono 4 tipi di laziali: Disfattista: 'Il pareggio di due giorni fa fa capire che la squadra fa schifo e la Lazio farà… - leone8883 : RT @laziocrazia: Esistono 4 tipi di laziali: Disfattista: 'Il pareggio di due giorni fa fa capire che la squadra fa schifo e la Lazio farà… - IlmsgitSport : #lazio, #patric: «La Champions è un sogno. @PReina25? Una leggenda» -