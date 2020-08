Regione Campania: lo psicologo di base è una buona idea, ma ci sono dei problemi pratici da considerare (Di domenica 30 agosto 2020) di Luigi Ioverno Ho letto che la Regione Campania ha approvato una legge che istituisce lo psicologo di base, destinato a lavorare in collaborazione con i medici di famiglia e i pediatri. L’idea mi sembra ottima, ma di fatto esistono almeno un paio di problemi pratici per la sua realizzazione. 1) Non si può istituire un servizio di psicologia pubblica fino a quando non si definisce un concetto di “normalità psichica” condiviso e unanimemente accettato da tutte le correnti di psicologia e psicoanalisi che operano già nel privato e nel pubblico e, almeno in parte, sono pure riconosciute dal Ministero della Salute come psicoterapie.2) Potrà sembrare strano ma, pur essendo in disaccordo su tutto, su una cosa ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Superano le prove ma il lavoro promesso non c’è. La denuncia di alcuni partecipanti al “concorsone”della regione Ca… - espressonline : Una coalizione monstre, un potere radicato, un consenso da ex Urss. Così “De Lucašenko” si appresta a stravincere l… - matteosalvinimi : Insieme a due candidate della Lega per la Regione Campania, vi inviamo un saluto e un sorriso da Napoli: dai che si… - ilfattoblog : Regione Campania: lo psicologo di base è una buona idea, ma ci sono dei problemi pratici da considerare - CioppaLeonardo : @catlatorre La Campania tiene gli zippidei. E l'unica regione che il 60% e oltre tifa Napoli (circa 6milioni di abi… -