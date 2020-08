Papa Francesco: "Crocifisso non sia monile ornamentale o scaramantico" (Di domenica 30 agosto 2020) AGI - "La croce appesa alla parete di casa, o quella piccola che portiamo al collo, sia segno del nostro desiderio di unirci a Cristo nel servire con amore i fratelli, specialmente i più piccoli e fragili". È l'invito di Papa Francesco prima della recita dell'Angelus. Il Pontefice ha sottolineato come la croce sia "segno santo dell'Amore di Dio e del Sacrificio di Gesu'", e non vada quindi "ridotta a oggetto scaramantico oppure a monile ornamentale". "Ogni volta che fissiamo lo sguardo sull'immagine di Cristo Crocifisso, pensiamo che Lui, come vero Servo del Signore, ha realizzato la sua missione dando la vita, versando il suo sangue per la remissione dei peccati", ha continuato Bergoglio, aggiungendo a braccio: "E non lasciamoci portare dall'altra parte, nella ... Leggi su agi

