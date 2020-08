MotoGp – Incidente Vinales: motore salvo? La risposta solo a Misano (Di domenica 30 agosto 2020) E’ passata una settimana dallo spaventoso Incidente di Maverick Vinales al Gp di Stiria: lo spagnolo della Yamaha è stato costretto a lanciarsi dalla sua M1 a velocità elevatissime a causa di un malfunzionamento ai freni. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesLa Yamaha di Vinales è andata a fuoco e lo spagnolo è subito corso verso la sua moto chiedendo l’aiuto dei commissari di pista per spegnere il fuoco per provare a limitare i danni, consapevole delle difficoltà legate ai motori. Vinales aveva cambiato uno dei suoi motori durante il Gp di Spagna e ne ha a disposizione adesso 4, due con le vecchie componenti e due con le nuove, quelle reputate buone. Uno di questi è finito contro le barriere domenica al Red Bull Ring e potrebbe non essere più utilizzabile. Il ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : Valentino Rossi sull'incidente di Vinales: 'È stato bravo e veloce a buttarsi'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - DavideLorusso13 : @eleonorasworld In motogp dopo l'incidente zarco morbidelli staccarono le telecamere dalla testa della gara e si so… - fanpage : #Motogp #LeMans, tragedia sfiorata, gara sospesa - MotoriNews24 : MotoGP, Biaggi dice la sua: “Vinales? Incidente quasi banale…” - gponedotcom : Vinales fa mea culpa: 'L'incidente? Tutta colpa mia, dovevo fermarmi': Il pilota Yamaha è tornato sull'incidente in… -