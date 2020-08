Sanità, abolito il superticket: esami e visite mediche costeranno meno (Di sabato 29 agosto 2020) Tra pochi giorni entrerà finalmente in vigore una norma decisa qualche mese, nel complesso del Ddl Sanità del 2020. A ricordarlo è stato il Ministro Speranza e la pandemia da Coronavirus non ha modificato questo importante cambiamento. Dal 1 settembre, infatti, verrà abolito il superticket per esami e visite mediche. Cos’è il superticket e chi lo paga Per fare un passo indietro, va ricordato che cosa sia questo superticket. Dal 2011 era stata aggiunta una quota extra al normale ticket per prestazioni sanitarie: 10 euro per ogni esame o visita specialistica. Si trattava di un ticket regionale, introdotto nel 2006 ma reso operativo solo 9 anni fa, per garantire alle Regioni ulteriori entrate dopo i tagli alle amministrazioni ... Leggi su thesocialpost

