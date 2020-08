Montecorvino Pugliano, il 13 settembre Sal da Vinci in concerto (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMontecorvino Pugliano (Sa) – È iniziato il conto alla rovescia per l’evento denominato “Montecorvino in Musica”, che si terrà a Montecorvino Pugliano sabato 12 e domenica 13 settembre 2020. La manifestazione finanziata con 45 mila 500 euro, rientra nell’ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Linea Strategica “Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e Cultura” ed è stata concepita per rafforzare l’immagine turistica del territorio, valorizzando gli aspetti storici e culturali consolidati nel tempo. Ricco il programma: Sabato 12 settembre ore 18.30, presso la sede comunale si terrà inaugurazione della ... Leggi su anteprima24

