Elettra Lamborghini smaschera tutti: “Hanno il covid e vanno in giro” (Di sabato 29 agosto 2020) Elettra Lamborghini su Instagram ha ammesso di conoscere persone che nonostante abbiano contratto il covid se ne vanno in giro come se niente fosse. Elettra Lamborghini è amata dal grande pubblico non solo per le sue canzoni orecchiabili, ma anche per la sua spiccata personalità. L’interprete di Musica e il resto scompare ama sempre dire … L'articolo Elettra Lamborghini smaschera tutti: “Hanno il covid e vanno in giro” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

