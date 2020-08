Una vita, trame 31 agosto-4 settembre 2020: Liberto se ne va di casa (Di venerdì 28 agosto 2020) Vediamo insieme cosa raccontano le anticipazioni di Una vita delle puntate in onda su Canale 5 dal 31 agosto al 4 settembre 2020. Ricordiamo che domenica e lunedì, come sempre in questo periodo, gli episodi saranno repliche mentre da martedì vedremo quelli nuovi. Liberto, grazie al piano di Genoveva, è stato tratto in arresto con l’accusa di averla picchiata e violentata. Purtroppo, Felipe può fare ben poco visto che un testimone girerà di aver visto il giovane uomo commettere quei crimini. A quel punto, il marito di Rosina si renderà conto di quanto sia compromessa la sua posizione. Liberto sarà certo che il testimone sia un complice pagato da Alfredo e dalla Salmeron. Stando alle anticipazioni di Una vita, Rosina ... Leggi su kontrokultura

fattoquotidiano : Tunisia: storia di Yousif, morto a tre anni. Una vita passata a vagare in Nord Africa per entrare in Europa - oss_romano : #27Agosto Una vita da vivere, biciclette da inforcare. A settant’anni dalla morte di Cesare Pavese… - fattoquotidiano : FLAVIO BRIATORE Il re leone “nato poverissimo” sulle alture del Cuneese una settantina di anni fa [di @CorriasPino]… - janjangvu : la vita è bella quando sei una bilancia e ti escono daydream e lie come canzoni non scherzo - Lullisa2129 : RT @Micio_Theo: #ItalyLovesÖzgeGürel tutto quello che avevo immaginato , capito , creduto , intuito l’ho ritrovato in te. Sei una delle con… -