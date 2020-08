Sabrina Beccalli, pm chiedono esami sui resti trovati nell’auto carbonizzata a Crema. “Forse appartengono a lei, non a un cane” (Di venerdì 28 agosto 2020) I resti trovati nell’auto di Sabrina Beccalli, la donna scomparsa a Crema la mattina di Ferragosto, potrebbero appartenere a lei. È un’ipotesi che il procuratore di Cremona Roberto Pellicano non esclude, nonostante inizialmente siano stati attribuiti a un cane. Per questo motivo ha chiesto al medico legale Cristina Cattaneo (che già si era occupata del caso di Yara Gambirasio) di analizzare ciò che è stato rinvenuto nella Panda della donna. Come riporta CremonaOggi, la procura vuole vederci chiaro rispetto alla prima indicazione sui resti fornita dal medico veterinario della locale Agenzia di tutela della Salute: “Alla luce delle ricerche – ha spiegato il procuratore – e visto che non è plausibile la speranza di trovare il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Sabrina Beccalli, pm chiedono esami sui resti trovati nell’auto carbonizzata a Crema. “Forse appartengono a lei, n… - AltreNews : RT @fattoquotidiano: Sabrina Beccalli, pm chiedono esami sui resti trovati nell’auto carbonizzata a Crema. “Forse appartengono a lei, non a… - fattoquotidiano : Sabrina Beccalli, pm chiedono esami sui resti trovati nell’auto carbonizzata a Crema. “Forse appartengono a lei, no… - Mic_Jordan23_ : RT @giornalettismo: Si va verso una clamorosa svolta sul caso #SabrinaBeccalli. I resti ossei ritrovati nell'auto della donna - data alle… - giornalettismo : Si va verso una clamorosa svolta sul caso #SabrinaBeccalli. I resti ossei ritrovati nell'auto della donna - data a… -