Orso polare uccide campeggiatore in Norvegia | è il sesto caso in 50 anni

In cinquant'anni è successo solo sei volte: un Orso polare ha ucciso un uomo nell'arcipelago norvegese delle Svalbard, nell'Artico. La vittima è un turista che si trovava in un campeggio vicino alla città principale di Longyearbyen, a 1.300 chilometri dal Polo Nord. L'animale è stato abbattuto da alcune persone che hanno assistito all'aggressione: il suo corpo è stato trovato nel parcheggio dell'aeroporto locale. L'incidente è avvenuto durante la notte in un'area di campeggio. La vittima, dopo essere stata gravemente ferita durante l'attacco, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Longyearbyen, dove i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso. Secondo l'emittente norvegese Nrk, è il ...

