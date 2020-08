Maltempo Piemonte: grandine e vento ad Asti, frane e evacuazioni in alto Verbano (Di venerdì 28 agosto 2020) Forte Maltempo stasera in Piemonte, con piogge su diversi versanti della regione. vento, pioggia e grandine hanno creato diverse criticità ad Asti e i Vigili del Fuoco sono al lavoro per i tanti allagamenti e cadute di rami e alberi. Allagamenti soprattutto in zona nord della città, via Cavour, piazza del Palio, corso Gramsci, corso Torino, corso Alessandria dove un albero caduto ha intrappolato un uomo all’interno di un’auto. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo dal mezzo: le sue condizioni non sono gravi. Anche sul cavalcavia Giolitti un albero e’ caduto sulla sede stradale provocando code e qualche disagio. E’ sempre critica la situazione nell’alto Verbano, a ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, sabato #29agosto, sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Lombardia, Ve… - LaStampa : L'allerta maltempo da gialla diventa arancione nel nord del Piemonte, nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-… - SkyTG24 : Maltempo in Piemonte, allerta meteo arancione nel nord della regione - TgrPiemonte : Maltempo in Piemonte: pioggia, grandine e vento ad Asti e Torino. Segnalati disagi, allagamenti e numerosi alberi c… - GranchiTatiana : RT @SMaplekiwi: Due goccioline che nemmeno Pozzetto in Ragazzo di campagna... #Torino #Piemonte #meteo #maltempo #pioggia @StampaTorino @C… -