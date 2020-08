Impara ad affrontare il dolore con le tue mani (Di venerdì 28 agosto 2020) Il dolore è parte integrante della nostra vita: possiamo non accettarlo, farci travolgere, ma è lì, fa parte del pacchetto e non possiamo ignorarlo. Tra alti e bassi, momenti di gioia folle e felicità inattesa, c’è anche la sofferenza, che ci piaccia o no. La tristezza può manifestarsi in tanti modi: nelle relazioni che finiscono, nelle amicizie che si consumano, nelle delusioni e negli insuccessi che la vita ci mette davanti. Il dolore può arrivare all’improvviso e investirci, può sconvolgerci e turbarci, ma non dobbiamo mai permettere di farci sopraffare da lui: può riuscire a piegarci, ma non a spezzarci. Il dolore può essere un grande insegnante: se glielo permettiamo può essere uno strumento in grado metterci in contatto con ... Leggi su dilei

Nero a metà 2 sta per tornare in onda e a vestire ancora una volta i panni dell’ispettore Carlo Guerrieri troviamo Claudio Amendola. La fiction si è rivelata una di quelle con maggior successo tanto c ...

Scuola, che fare per ricominciare da una normalità “migliore”

Il distanziamento sociale ha messo in discussione i quattro pilastri su cui si fonda il sistema scolastico: spazio, tempo, programmi e classi. Non è stato possibile accedere alle aule, si è dovuto div ...

