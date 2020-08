De Luca su Briatore: “Mi auguro guarisca presto dalla prostatite polmonare” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Inviamo un augurio affettuoso a Briatore, che si sta curando per una prostatite ai polmoni. Sta benissimo, i migliori auguri con affetto, e un invito sommesso a essere prudente, e non fare il fenomeno, parliamo di cose serie e pericolose”. Così il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca in diretta Facebook. LEGGI ANCHE: De Luca frena sulle scuole: “Manca sicurezza, così il 14 non si riapre” L'articolo De Luca su Briatore: “Mi auguro guarisca presto dalla prostatite polmonare” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

