Covid, aumento casi a Pomigliano. Il sindaco: “Situazione delicata, evitate assembramenti” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPomigliano d’Arco (Na) – “Purtroppo i casi a Pomigliano d’Arco sono in aumento” così il sindaco del comune del Napoletano, Lello Russo, richiama alla responsabilità i propri cittadini. Al momento nella città vesuviana si registrano 7 casi positivi al coronavirus, di cui uno ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli, tutti provengono da cittadini rientrati da vacanza in Italia o dall’estero. “Allo stato non ci sono focolai – chiarisce il sindaco attraverso una diretta Facebook – nella nostra comunità, ma provengono dalle zone balenali d’Italia o dall’estero. A tal proposito è importante che coloro che rientrano dalle vacanze si ... Leggi su anteprima24

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi per il #Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati… - sole24ore : Aumento dei contagi, aumento dei ricoveri, corto circuito lavoro/scuola/famiglia: ecco i 3 scenari tracciati dall’O… - Tg3web : L'andamento più allarmante dei contagi da covid in Europa riguarda la Francia. Casi in aumento: oltre seimila. E a… - Anguill_S_Italy : COVID - 19 Nuovo balzo dei contagi L'andamento dell'epidemia in Italia. Nuovo aumento dei contagi, 1.411 in un gior… - Mosange : RT @Tg3web: L'andamento più allarmante dei contagi da covid in Europa riguarda la Francia. Casi in aumento: oltre seimila. E a Parigi c'è o… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumento Report Covid: "Aumento casi, età media scende a 29 anni" Adnkronos Positivi, in Italia scende l’età media: 29 anni. Ma c’è minore gravità clinica dei casi

Si stata ulteriormente abbassando l’età media dei casi di positività da Covid-19 riscontrata in Italia. Secondo quanto emerge dal al report settimanale di Istituto superiore di sanità (Iss) e minister ...

Emergenza Covid-19 in macello Treviso: chiudere impianto per limitare i rischi

Il nuovo, massiccio focolaio di Covid-19 (182 casi di positività su 700 addetti ... necessario e urgente per diminuire rischi che sono in innegabile aumento. Non basta la crisi della zootecnia Made in ...

Si stata ulteriormente abbassando l’età media dei casi di positività da Covid-19 riscontrata in Italia. Secondo quanto emerge dal al report settimanale di Istituto superiore di sanità (Iss) e minister ...Il nuovo, massiccio focolaio di Covid-19 (182 casi di positività su 700 addetti ... necessario e urgente per diminuire rischi che sono in innegabile aumento. Non basta la crisi della zootecnia Made in ...