Calciomercato Juve, clamoroso colpo dal Barcellona? (Di venerdì 28 agosto 2020) Juventus, possibile super colpo dal Barcellona: lo riferisce SkySport. Ovviamente non si tratta di Lionel Messi, ma comunque di un altro importante compagno di squadra… Con Lionel Messi che resta chiaramente un sogno impossibile, la Juventus, più verosimilmente, ha iniziato a posare gli occhi su un suo partner per il reparto offensivo: Luis Suarez. L’attaccante … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

