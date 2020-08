The Making Of, la nuova commedia romantica con Richard Gere e Diane Keaton (Di giovedì 27 agosto 2020) The Making Of è un nuovo progetto che vedrà la partecipazione di alcune star molto amate dal pubblico, tra cui Lin-Manuel Miranda, Blake Lively, Richard Gere e Diane Keaton. A confermare i primi dettagli sono stati i colleghi di Deadline. La trama di The Making Of Si tratta di una nuova commedia romantica con una trama molto particolare. Richard Gere e Diane Keaton prestano il volto a una coppia sposata, composta da due attori, che decide di realizzare un film in cui raccontare il loro amore. Due giovani attori, interpretati da Blake Lively e Lin-Manuel Miranda, prestano il volto ai coniugi, ma, durante le riprese, il matrimonio delle star inizia ... Leggi su optimagazine

RivistaCult : Gli strumenti statistici che “aiutano” a prendere decisioni potrebbero lasciare sul tavolo molte #informazioni utili - badtasteit : #RichardGere, #DianeKeaton, #BlakeLively e #LinManuelMiranda nella commedia #TheMakingOf - BagnascoCarlo : History in the making: da leggere @rprat75 per capire come questi atleti sovrumani stanno cercando di cambiare (in… - OscarLombroso : Alla luce dell'ennesimo atto barbaro della polizia nei confronti di un afroamericano, i giocatori Nba hanno deciso… - ilDeriu : Rischia di saltare tutto. History in the making #Nba -