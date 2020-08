Ripartenza scolastica, Sgro (Lega): “Il CTS boccia i termoscanner di De Luca” (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMancano solo 18 giorni al suono della prima campanella e all’orizzonte si prospetta una situazione di completa incertezza e confusione per la scuola. Il governo nazionale e quello regionale hanno dimostrato grande incapacità. Così in una nota stampa la leghista Nadia Sgro. Lo ha certificato, oggi, in audizione alla Camera in Commissione Istruzione, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Il CTS ha bocciato sonoramente i provvedimenti adottati da PD e M5S per la ripresa dell’anno scolastico. Solo tre giorni fa, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, annunciava a gran voce, conquistando titoli in prima pagina, – prosegue la Sgro – di avere deciso di acquistare termoscanner da assegnare agli istituti scolastici campani per iniziare ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ripartenza scolastica Edilizia Scolastica, la Provincia lavora alla ripartenza Ottopagine In arrivo 3 milioni di euro per kit e corredi scolastici

Libri gratis, il numero di studenti beneficiari per la Regione Piemonte: 26.088. Già stanziate risorse per libri gratis: ne usufruiranno oltre 425 mila studenti. Azzolina: "Il Ministero al fianco dell ...

San Benedetto: scuole e prevenzione del contagio, in corso i lavori di adeguamento

Sono in corso, in 13 plessi scolastici di San Benedetto del Tronto, i lavori di adeguamento e messa a norma degli spazi in conseguenza della emergenza sanitaria da COVID-19 in corso. Gli uffici che se ...

