Rientro a Scuola, La Protesta di Centinaia di Insegnanti Veneti: “Non Entreremo in Classe” (Di giovedì 27 agosto 2020) La riapertura della Scuola è quasi imminente ma gli Insegnanti e il personale non docente non vogliono rientrare nelle mura scolastiche. Lo spiega Carmela Palumbo, la titolare dell’Ufficio scolastico, al Corriere del Veneto. “Il problema degli spazi, dei banchi e mille altri sono già alle spalle delle nostre scuole, il tema del personale che non rientrerà invece è attuale”. Una situazione potenzialmente esplosiva, confermata dai sindacati locali: “L’età media del personale della Scuola, circa 70 mila persone, è piuttosto alta, quindi è prevedibile ci sia una più alta incidenza di patologie ma sulla procedura non c’è chiarezza, i dirigenti sono in grande difficoltà”, afferma Sandra Biolo, referente regionale ... Leggi su youreduaction

