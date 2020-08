No, i tamponi rino-faringei non servono a «rompere la barriera sanguigna ematoencefalica del cervello» e provocare i sintomi della Covid-19 (Di giovedì 27 agosto 2020) Mercoledì 26 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto su Facebook una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 15 agosto sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene l’illustrazione del metodo per eseguire un tampone rino-faringeo, una delle principali modalità di diagnosi della Covid-19, e un testo che recita: «Inserendo quelle bacchette nel naso si desidera rompere la barriera sanguigna ematoencefalica del cervello, affinché qualsiasi microbo possa penetrare attraverso quei vasi sanguigni rotti nell’organismo!!! Ecco perché molti asintomatici iniziano ad avere sintomi dopo ... Leggi su facta.news

26 agosto 2020 Sono complessivamente 273 i migranti imbarcati sulla nave quarantena "Aurelia", attraccata a Cala Pisana a Lampedusa. Di questi, 60 sono i positivi al Coronavirus e 213 quelli negativi ...

Nella direzione delle famose “3 T” (testare, trattare, tracciare), strategia di individuazione rapida sul territorio di casi di positività ad avvenuti contatti con il virus Sars-Cov-2 responsabile del ...

