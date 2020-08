La modella, il vecchio e le fake news (Di giovedì 27 agosto 2020) Lei è deliziosa. Vestito lungo nero, capelli biondi lisci pettinati un po’ anni ’40, alta e longilinea. Orecchini presumibilmente di brillanti, nessun gioiello al collo ma un sottile tennis al polso che facilmente si immagina faccia pendant con i suddetti orecchini.Lei ha una espressione strana. Una specie di mezzo sorriso appena accennato, decisamente non convincente e incede lungo un corridoio che facilmente ci immaginiamo di un grande albergo.Al suo fianco, anzi attaccato al suo braccio, sta quasi appeso un signore decisamente anziano. Distinto, per carità, ma diciamo... decrepito sarebbe un eufemismo. Da un braccio si aggrappa a lei e nell’altro un bastone.Belle scarpe, giacca gessata ma, comunque, almeno una settantina di anni più grande della ragazza che gli sta a fianco. Lei, se da un lato dà il braccio al suo centenario compagno, ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : La modella, il vecchio e le fake news - pepposrussoo : Dite a #Briatore che sarò pure povero e mia moglie non sarà una modella, ma è stata solo con me e per questo non c'… - lafIeurdhiver : un mio vecchio compagno di uni è stato preso per Bake Off Italia, un’altra è una proud modella curvy, e poi ci sono… -

Ultime Notizie dalla rete : modella vecchio La modella, il vecchio e le fake news L'HuffPost La modella, il vecchio e le fake news

Lei è deliziosa. Vestito lungo nero, capelli biondi lisci pettinati un po’ anni ’40, alta e longilinea. Orecchini presumibilmente di brillanti, nessun gioiello al collo ma un sottile tennis al polso c ...

Non avere paura del futuro, la politica abbia coraggio, di Walter Veltroni

Può vivere un Paese, in tempi così carichi di minacce, senza grandi progetti, senza una visione che accenda i cuori e la mente delle persone, che restituisca fiducia? Può vivere un Paese, in tempi cos ...

Lei è deliziosa. Vestito lungo nero, capelli biondi lisci pettinati un po’ anni ’40, alta e longilinea. Orecchini presumibilmente di brillanti, nessun gioiello al collo ma un sottile tennis al polso c ...Può vivere un Paese, in tempi così carichi di minacce, senza grandi progetti, senza una visione che accenda i cuori e la mente delle persone, che restituisca fiducia? Può vivere un Paese, in tempi cos ...