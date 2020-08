Juventus, McKennie si trova in viaggio verso Torino per le visite mediche (Di giovedì 27 agosto 2020) Il prossimo acquisto della Juventus, Weston McKennie, ha lasciato il ritiro dello Schalke 04 per raggiungere Torino Il centrocampista statunitense, Weston McKennie, ha lasciato il ritiro dello Schalke 04 ed è in viaggio per raggiungere Torino per effettuare le visite mediche con la Juventus. Lo riporta Kicker. Il giocatore potrebbe quindi svolgere le visite nelle prossime ore per poi firmare il contratto che lo legherà al club bianconero. McKennie è sempre più pronto a lasciare la Germania per poi incominciare la propria esperienza italiana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

