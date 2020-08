Grande Fratello Vip, post misterioso di Alfonso Signorini su Instagram (Di giovedì 27 agosto 2020) Alfonso Signorini su Instagram pubblica una foto con una didascalia misteriosa sul Grande Fratello Vip: “Il viaggio è iniziato…” Sembra che i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip siano ormai a buon punto. Alfonso Signorini, per la prima volta alla conduzione del reality dopo varie stagioni da opinionista, ha fatto molta attenzione a non far trapelare notizie. Adesso però è proprio lui a riaccendere la curiosità su uno dei reality più seguiti d’Italia. Lo fa con un post sul suo profilo Instagram in cui la didascalia dice che “il viaggio è iniziato”. Non si capisce bene a cosa si riferisca ... Leggi su bloglive

