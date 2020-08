Final Fantasy XIV: ecco l’evento “The Rising” per festeggiare il settimo anniversario (Di giovedì 27 agosto 2020) Square Enix ha annunciato l’arrivo dell’evento The Rising su Final Fantasy XIV per festeggiare il settimo anniversario del popolare MMORPG Final Fantasy XIV: A Realm Reborn festeggerà il suo settimo anniversario con un nuovo evento chiamato The Rising. Il popolare MMORPG di Square Enix ha avuto una storia complicata. Lanciato per PC nel lontano 2010, la sua prima versione era afflitta da diversi problemi che sono poi stati risolti con l’arrivo di A Realm Reborn, un’edizione 2.0 che ha permesso al gioco di rinascere come una fenice. L’evento The Rising celebrerà il settimo anniversario dal lancio di Final Fantasy XIV: A Realm ... Leggi su tuttotek

