Chelsea, quattro calciatori positivi al Covid-19 (Di giovedì 27 agosto 2020) Non si fermano i nuovi contagi nel mondo dello sport. In Premier League è il Chelsea questa volta a dover serrare i ranghi. Sono quattro i positivi al coronavirus nei Blues di Frank Lampard che non si allenati entrando subito in quarantena dopo le vacanze sull’isola greca di Mykonos così come prevede il protocollo sanitario del governo britannico. Secondo la stampa inglese, i quattro sono Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic e Fikayo Tomori. Foto: twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

